«Всё, что было построено на их костях, никому не нужно»: блогер Илья Варламов посетил Заполярье Коми

Илья Варламов посетил Воркуту, о чем рассказал на своем сайте в Сети. Портал PG11.ru ознакомился с его мнением по поводу жизни в суровом Заполярье Коми.

В своем рассказе Варламов отметил, что Воркута обладает своим шармом и очарованием, однако для жизни людей она явно не годится. Бесконечные болота, низкие облака и вечные холода – не те условия, где может комфортно обитать человек. А с закрытием шахт город и окрестные поселки и вовсе превратились в декорации для постапокалиптического фильма.

- Когда самолёт пересекает полярный круг, начинаешь понимать, что люди здесь жить не могут. Бесконечные болота, реки, полное отсутствие деревьев, очень низкие облака – всё это выглядит как другая планета. Кого-то завораживают такие пейзажи. Я знаю людей, кто влюбляется в Север и остаётся здесь, но мне всё-таки ближе средняя полоса. Лето в этих местах длится всего пару месяцев, к концу сентября уже появляется снег, и лежит он до мая. Коротким периодом тепла природа тоже не даёт насладиться, потому что на смену метелям приходят рои мошки и комаров,- написал Илья Варламов в своем блоге.

В конце своего рассказа блогер заявил, что в итоге все, что строилось в Заполярье, оказалось никому не нужно. Ни шахты, ни сталинские дворцы, ни десятки погибших во время взрывов на предприятиях:

- На улице сложно встретить человека, который не хотел бы свалить из этих мест. Но программы переселения не работают, деньги спиздили, на людей забили. Ничего нового, - пишет Илья Варламов.

Кстати, не обошлось и без казусов. 28 сентября блогер должен был вернуться в Москву, но самолет, по его словам, сломался. Об этом он сообщил в Instagram и пошутил, что пойдет и купит квартиру за один рубль.

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