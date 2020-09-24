В Коми продается квартира за один рубль

Неизвестный выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воргашор (Республика Коми) за один рубль. Описание объекта опубликовано на портале «Авито», пишет Lenta.ru.

Однокомнатная квартира расположена на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Ее общая площадь — 30 квадратных метров. «Отдам за рубль однокомнатную квартиру, требуется ремонт, квартира мне не нужна, живу в другом городе», — пояснил автор объявления. В его профиле указано, что он проживает в Татарстане.

Поселок Воргашор основан в 1964 году в связи с постройкой новой шахты, необходимой для отработки Воргашорского угольного месторождения. Численность населения Воргашора стабильно сокращается с начала 2000-х. В настоящее время там проживают около 9 тысяч человек.

Напомним, в 2019 году Коми уже успела прославиться самой дешевой жилплощадью, но недавно специалисты обнаружили самую «грошовую» квартиру в стране. И она внезапно тоже оказалась в нашей с вами республике. Тогда сообщалось, что самая дешевая российская квартира находится там же, в воркутинском поселке Воргашор. Но это вовсе не какая-то развалюха, а дом 1992 года постройки с капремонтом, а площадь хором - 36,5 квадратных метров. Цена составляла 70 тысяч рублей.

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