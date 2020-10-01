Разбор: ждет ли Коми новый карантин?

Россию накрывает вторая волна коронавируса. Коми тоже попала под удар, в больницах оказывается все больше людей, в том числе и знаменитые артисты республики. Портал PG11.ru разобрался в ситуации.

Недавно на больничной койке с подозрением на коронавирус оказалась солистка театра оперы и балета Ольга Сосновская, ее легкие были поражены на 25%. Попал туда и ее супруг, певец Владимир Юрковский, у него диагностировали двустороннюю пневмонию и 30-процентное поражение легких. Сейчас супругам ничего не угрожает, они получают необходимое лечение.

А 30 сентября глава Коми выступил с видеообращением, в котором предупредил жителей республики, что они находятся в полушаге от введения режима самоизоляции. Также 30 сентября Владимир Уйба внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Согласно новой редакции, запрет на проведение на территории Республики Коми культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий продлевается до 15 ноября. В предыдущей редакции Указа запрет действовал до 30 сентября. До 15 ноября приостановлена работа досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Режим самоизоляции для пожилых продлили до 28 октября 2020 года.

Статистика

Статистика заболеваемости России и Республики Коми становится все хуже. На сегодня Россия занимает четвертое место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. Коми заняла 43 место (на момент публикации) по заболеваемости среди всех регионов России. Чуть ли не каждый день в республике заражается коронавирусом около сотни людей.

Вакцина и лекарство

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что массовые поставки вакцины от коронавируса в регионы ожидаются в конце осени, примерно в конце октября — ноябре. В Коми в сентябре прибыло 800 доз вакцины. В первую очередь от инфекции привили людей из группы риска: это педагоги, врачи скорой помощи, а также врачи, работающие на приеме и в «красных зонах». Новых партий вакцины в регион пока не поступало.

Ситуация с лекарством выглядит примерно также. Известно, что препарат против коронавируса уже появился у наших «соседей» - в Кирове, однако в Коми лекарство все еще не завезли. О нем ничего не слышали даже в самых популярных аптеках Сыктывкара.

Мнение общественников

Чего же ждать жителям Коми? Грядет ли новая волна жестких ограничений? Своими размышлениями поэтому поводу с порталом PG11.ru поделились общественные деятели Сыктывкара.

Игорь Сажин, общественный деятель

- Все зависит от статистики заболеваний, если она будет так же расти, то боюсь нас ждет еще одни карантин. Я думаю, он будет короче, потому что он будет построен на опыте первого карантина. И он будет довольно точечным. Главное ведь в карантине - это локализация болезни, чтобы внутри локальных территорий все переболели и не заражали других. Тогда рост останавливается. Если рост идет, значит, локализация была провалена. Мы сейчас наблюдаем как раз такую ситуацию. Люди расслабились и болезнь начала новый штурм. Сейчас надо опять локализовать.

Сергей Морохин, журналист

- Постоянно нахожусь на связи с приятелем, который живет в Нью-Йорке. Их там без масок в общественные места просто не пускают. А у нас в последнее время даже для видимости маски многие не надевают. Вот такое типично российское раздолбайство. Хотелось бы ошибиться, но боюсь, что при таком подходе нас ждет очередная волна, если не шторм, этой мировой заразы.

Все больше в этом убеждаюсь, когда вижу переполненные автобусы и бабулек, которые еле ходят, но все время куда-то ездят. Почему бы им не посидеть дома? Так было бы безопаснее и спокойнее и им, и их родным и близким.

Портал PG11.ru призывает вас соблюдать все необходимые меры безопасности: не пренебрегайте масками и антисептиками, старайтесь минимизировать социальные контакты и не поддавайтесь панике.

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