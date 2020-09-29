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Сыктывкарская вокалистка Ольга Сосновская, которая лежит в больнице, рассказала о своем здоровье

Сыктывкарская вокалистка Ольга Сосновская, которая лежит в больнице, рассказала о своем здоровье

29 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
www.komiopera.ru / Сыктывкарская вокалистка Ольга Сосновская, которая лежит в больнице, рассказала о своем здоровье
Состояние артистки стабильное

28 сентября сыктывкарскую вокалистку Ольгу Сосновскую госпитализировали с подозрением на коронавирус в инфекционное отделение КРКБ. Ее муж, певец Владимир Юрковский, днем ранее тоже оказался на больничной койке. Портал PG11.ru выяснил, как сейчас себя чувствуют супруги.

Ольга Сосновская рассказала, что сегодня чувствует себя лучше:

- Температура нормальная, делают капельницы и ингаляции, уколы и антибиотики. Лечат хорошо, кормят тоже хорошо, не жалуюсь. Делаю дыхательные упражнения для легких.

Артистка рассказала, что результатов теста на коронавирус еще нет. А вот у мужа Ольги дела пока неважно:

- У него пока держится высокая температура, и дома у меня сестра Татьяна с температурой, и сын Александр тоже с 38,3°C.

Ольга Сосновская желает читателям портала PG11.ru крепкого здоровья:

- Берегите себя и своих близких, ограничивайте по возможности контакты.

Напомним, у Ольги Сосновской диагностировали 25-процентное поражение легких, а у ее супруга - 30-процентное поражение легких, высокую температуру и одышку.

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Коронавирус Культура

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