Ученые назвали фактор, который значительно снижает риск смерти от COVID-19

Исследователи из США провели анализ данных более 200 пациентов, изучив связь между уровнем 25-гидроксивитамина D в крови и летальными исходами у пациентов с COVID-19.

Специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение инфекции и риск смерти в результате болезни, передает «Российская газета» со ссылкой на PLOS ONE.

- При нормальном уровне витамина D было зафиксировано значительное снижение в сыворотке уровня С-реактивного белка - ключевого биомаркера системного воспаления. При этом было отмечено повышение содержания лимфоцитов. Это позволяет предположить, что витамин способствует нужному иммунному ответу и снижению риска осложнений от болезни. Вероятно, это происходит за счет уменьшения риска развития опасного цитокинового шторма в ответ на вирусную инфекцию, - отметили исследователи.

Напомним, цитокиновый шторм часто фиксируется у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Состояние связано с неконтролируемым воспалением, которое провоцирует повреждение собственных тканей организма.

Таким образом, специалисты заключили, что достаточный уровень витамина D является фактором, снижающим риск смерти от коронавирусной инфекции. Отмечается, что прием витамина должен обязательно быть согласован с врачом.

Кстати, недавно ученые Тюменского государственного университета обнаружили природный антибиотик эмерициллипсин А, способный преодолевать лекарственную устойчивость опасных патогенов. Обнаруженное вещество, по словам исследователей, позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы.

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