Российские ученые нашли универсальный природный антибиотик

Российские ученые нашли универсальный природный антибиотик23 сентября 2020
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Его можно будет вводить внутримышечно, либо обрабатывать им поверхностные раны
Ученые Тюменского государственного университета обнаружили природный антибиотик эмерициллипсин А, способный преодолевать лекарственную устойчивость опасных патогенов.
Обнаруженное вещество, по словам исследователей, позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы, говорится в статье научного журнала Applied Biochemistry and Microbiology.
Главной особенностью нового антибиотика является его универсальность, отмечают ученые. Его компоненты одинаково губительны для всех бактерий.
- Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты – грибы и опухолевые клетки – погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок, - сообщил старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин.
По мнению первооткрывателей, эмерициллипсин А будет эффективен не только в качестве самостоятельного средства, но и как составная часть многокомпонентных лекарственных препаратов.
Антибиотик можно будет вводить внутримышечно, либо обрабатывать им поверхностные раны. В настоящее время идет дополнительное изучение свойств антибиотика и его тестирование в различных условиях.
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23 сентября 2020, 12:09
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