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В Сыктывкаре снесут старое здание КГПИ

В Сыктывкаре снесут старое здание КГПИ

26 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Здание полностью реконструируют
На его месте построят такое же, но новое

В Сыктывкаре полностью реконструируют бывшее здание КГПИ, которое теперь является одним из корпусов СГУ имени Питирима Сорокина. Его снесут и построят новое. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. 

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проектно-сметной документации на реконструкцию главного учебного корпуса Сыктывкарского государственного университета. Речь идет о здании по адресу: Коммунистическая, 21. Сейчас оно находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции. 

По проекту у здания демонтируют все конструкции корпуса, кроме одной - стены, общей с двухэтажным зданием студенческой столовой. Эта стена будет усилена, а на месте снесенных конструкций построят новое здание из пяти блоков, разделенных деформационными швами, – точно такое же, как демонтируемое. 

В заново построенном корпусе разместят пять гуманитарных факультетов университета, где будут учиться 2500 студентов. Для проведения занятий запроектировано 16 учебных аудиторий вместимостью 30 человек, две поточных аудитории на 120 слушателей и одна - на 150 студентов. Также в здании обустроят восемь компьютерных аудиторий и пять лабораторий с лаборантскими помещениями, а также два лингафонных кабинета. 

В реконструированном корпусе также будет действовать книгохранилище читального зала, рассчитанное на 30000 экземпляров, читальный зал на 50 мест, актовый зал с эстрадой и фойе, артистические, творческие и танцевальные мастерские. Кроме того, здесь оборудуют универсальный спортивный и тренажерный залы, интерактивный лазерный тир. Проектную документацию подготовило АО «Головной проектно-изыскательский институт «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ». 

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