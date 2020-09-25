Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
Коронавирус может стать причиной рака мозга

Коронавирус может стать причиной рака мозга

25 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
zdorovieinfo.ru
Эту вероятностьь ученые доказали с помощью компьютерного моделирования

Турецкие ученые из Университета имени Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания. Речь идет о глиальных и нейроглиальных клетках, окружающих нейроны, пишут «Известия».

Эту возможность ученые доказали с помощью компьютерного моделирования. Российские эксперты отметили, что последствия контактирования онкогенных вирусов (герпес-вирусы, вирус Эпштейна-Барр, вирусы гепатита В и С) и организма порой наблюдаются спустя годы и даже десятилетия после инфицирования. Но пока рано говорить о доказанном влиянии вируса SARS-Cov-2 на развитие опухоли мозга.

- Любой онкогенный вирус, проникая в клетку, изменяет ее, что в ряде случаев приводит к ее злокачественному перерождению. Но необходимо отметить, что это довольно длительный процесс, который обязательно требует влияния дополнительных факторов внешней и внутренней среды. Периодически появляются экспериментальные доказательства этиологической роли ряда нейротропных вирусов (например, вируса Эпштейна-Барр) в развитии глиом, но все эти данные касаются ДНК-содержащих вирусов (SARS-Cov-2 представляет собой РНК-вирус. — ред.), — отметила заведующая лабораторией вирусного канцерогенеза ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина" Минздрава России Ксения Смирнова.

Авторы статьи сами подчеркивают, что полученные результаты требуют дальнейшего исследования.

Напонмим также, недавно медики рассказали, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. Врачи рекомендуют отказаться от алкоголя, не ходить в баню и вести спокойный образ жизни в течение трех дней после первого этапа вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Коронавирус

Читайте также: Жителям Коми, которые вернутся из-за границы, придется самоизолироваться

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарка сыграла одну из главных ролей в новом сериале на ТНТ Посмотреть все

Редакция рекомендует

18 сентября
Жителям Коми рассказали, как подготовить дачу к «визиту» зимних воров Читать
16 сентября
Сыктывкар в деталях: история дома со шпилем Читать
12 сентября
Осенние наряды и улыбки: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
13 сентября
Больше 2,5 сотен миллионов рублей получит Коми на выплаты соцработникам
08 сентября
В России вырастут цены на подсолнечное масло и семечки
26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru