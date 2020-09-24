Что нельзя делать после вакцинации от коронавируса: советы медиков

Медики советуют отказаться от алкоголя, не ходить в баню и вести спокойный образ жизни в течение трех дней после первого этапа вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V», рассказал РИА Новости один из вакцинированных.

По его словам, перед тем как поставить первый укол, пациентов тестируют на COVID-19 методом ПЦР, а также проверяют наличие антител IgM и IgG к штамму вируса, и в случае отрицательного результата допускают к вакцинированию.

Перед первым этапом пациентам измеряют давление, пульс, а также сатурацию (насыщение крови кислородом). После прививки место укола призывают не мочить, а главное — не тереть его. Медики предупредили, что в течение пары дней может подняться температура, но сбивать ее жаропонижающими средствами стоит, только если она будет превышать 38 градусов.

При этом они отметили, что вакцинация на первом этапе не означает, что в организме сразу появятся антитела, поэтому 21 день — до второго этапа — по-прежнему стоит беречь себя, соблюдая дистанцию и надевая маски и перчатки в общественных местах. Вакцина не содержит живого вируса, поэтому никакой опасности заразить людей нет, заверили медики.

По информации из Государственного реестра лекарственных средств, «Спутник V» выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Как сообщали ранее в Минздраве, двукратная схема вакцинирования позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин при такой схеме введения показывает, что он сохраняется до двух лет.

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