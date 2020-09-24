Названы симптомы, при которых точно нужно обращаться к врачу

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала симптомы, с которыми следует сразу обращаться к врачу. Подробнее об этом сообщили РИА Новости.

- Конечно, такой симптом, как боль. Она бывает разная, но, в принципе, сильная боль, которая не прекращается, - это тревожный симптом, - сказала она, отвечая на вопрос, какие симптомы нельзя игнорировать и надо идти к врачу.

Драпкина уточнила, что наибольшую обеспокоенность вызывают боли в груди. Более 80 причин таких болей знают терапевты, но исключить надо инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или проблемы с "сердечной сорочкой" (наружная оболочка сердца), хотя такая боль может быть связана, например, с болезнями пищевода.

Другими тревожными симптомами являются потеря сознания, особенно если это происходит регулярно, боль в животе, одышка.

Кстати, недавно ученые Тюменского государственного университета обнаружили природный антибиотик эмерициллипсин А, способный преодолевать лекарственную устойчивость опасных патогенов. Обнаруженное вещество, по словам исследователей, позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы.

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