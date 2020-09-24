Владимир Путин назвал размер индексации пенсий в 2021 году

Президент Российской Федерации раскрыл размер индексации пенсий в 2021 году. Об этом сообщили РИА Новости.

- В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%, - заявил российский лидер на встрече с членами Совета Федерации.

Он также указал на то, что этот показатель в полтора раза превышает прогнозируемую в 2021 году инфляцию.

Напомним также, недавно глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета. Он отметил, что незачем платить «безумные деньги» за базу данных ПФР, которая работает «с чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии».

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