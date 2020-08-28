Пенсионный фонд России предложили ликвидировать

Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что незачем платить «безумные деньги» за базу данных ПФР, которая работает «с чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии», передают «Ведомости».

- Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Необходимо отказаться о посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета, ‒ приводит слова Миронова его пресс-служба. Он заявил, что затраты ПФР на «раздутый штат, дорогие офисы и IT-инфраструктуру» неоправданны. В этой ситуации легче использовать инфраструктуру и базу Федеральной налоговой службы, считает глава «Справедливой России».

25 августа Счетная палата сообщила о результатах проверки территориальных отделений ПФР в Москве, Московской и Саратовской областях, а также в Межрегиональном информационном центре (МИЦ). Ведомство выявило нарушения пенсионных прав россиян.

Так, люди, имеющие несколько пенсионных счетов, получали выплаты только на один. Кроме того, иногда один и тот же СНИЛС присваивается разным людям. Некоторым пенсионерам продолжали выплачивать деньги после их смерти. В целом нарушения пенсионных прав были выявлены в 53% проверенных случаев, сообщал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

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