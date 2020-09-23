«Безработица в Коми выглядит позорной»: сыктывкарцы о проблемах на бирже труда

В Коми уровень безработицы вырос почти в четыре раза. А как обстоят дела на бирже труда в Сыктывкаре? Портал PG11.ru выяснил это.

Комистат подвел итоги экономического развития республики в январе-августе 2020 года. За это время выросли объемы строительных работ и перевозок. В то же время снизилось промышленное производство, ввод жилья, оборот розничной торговли и объем платных услуг населению. Также значительно вырос уровень безработицы.

А как дела с безработицей в Сыктывкаре?

Согласно отчету Центра занятости населения о положении на рынке труда Сыктывкара, уровень безработицы по Сыктывкару на 1 сентября 2020 года составляет 5,54%, что на 0,38% выше уровня безработицы во всем регионе. Для сравнения, на 1 сентября 2019 года уровень безработицы в Сыктывкаре составлял всего 0,72%, что было меньше результата республики на 0,64%.

В статистическом отчете Центра занятости Сыктывкара о содействии в поиске работы можно увидеть, что с марта по август 2020 года количество безработных, которые получают пособие, выросло с 4 642 до 20 488 человек.

Количество горожан, признанных безработными с января по август 2020 года, выросло с 1 427 до 3 171 человек.

А с мая 2020 года выросла заявленная работодателями потребность в сотрудниках: с 10 908 до 14 208 человек.

Что об этом думают общественники?

Ситуация с безработицей с Сыктывкаре выглядит неутешительной. Почему так произошло, когда ситуация изменится - пока не совсем ясно. Портал PG11.ru выяснил, что по этому поводу думают общественные деятели Сыктывкара.

Сергей Морохин, журналист

- Я как-то сопоставил, по официальным данным республиканской налоговой службы, сколько у нас людей в трудоспособном возрасте платит налоги, то есть работает официально, - в белую. Так вот вышло, что примерно четверть граждан, а это примерно сто тысяч человек, вообще находятся в так называемой серой зоне. То есть они сами как-то выживают, и не факт, что многие из них являются безработными. Вообще тема безработицы для нашей богатой республики выглядит какой-то позорной. В принципе ее не должно быть, учитывая численность населения, огромные территории и богатые ресурсы. Для любопытства посмотрите площадь одного Удорского района, которая сопоставима с Бельгией и Голландией. Может, все-таки дело в том, что мы, северяне, просто живем в условиях дикого периферийного капитализма? Вернее выживаем.

Павел Андреев, директор издания «7x7»

- Мне кажется, все же выросли не цифры безработицы, а официальное количество безработных. Потому что на фоне коронавирусных программ поддержки выплата безработным стала хоть и все еще маленькой, но все же не смешной, как раньше, суммой. Вот и многие потянулись регистрироваться. Дело в том, что в России традиционно идет игра с цифрами. И «скрытая безработица» сильно выше официальных данных.

Станислав Штралер, общественный деятель

- Вопрос с безработицей волнует многих, а особенно молодежь. Организации сокращают рабочие места, тем самым урезая возможность устроиться на работу молодым людям. Потому они и уезжяют из нашего региона. Увы, но в ближайшее время ситуация не наладится. Только когда этот вопрос будет решаться на уровне государства, а точнее, когда начнут создаваться рабочие места на новых государственных предприятиях.

Опрос

Чтобы выяснить, что Сыктывкарцы думают о сложившейся ситуации на рынке труда, портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «Сыктывкар. Pro Город. Новости» опрос.

Оставьте свой ответ и вы, нам интересно ваше мнение!

Что сообщают в Центре занятости Сыктывкара?

Как рассказали порталу PG11.ru в Центре занятости населения Сыктывкара, наибольшее количество граждан, которые обратились за помощью в поиске работы после 1 апреля, уволены из предприятий и организаций сферы образования, торговли оптовой и розничной, обрабатывающих производств, строительства, здравоохранения и социальных услуг, общественного питания.

Больше всего в работниках сейчас нуждаются отрасли здравоохранения и социальных услуг, строительства, торговли, образования, обрабатывающих производств и другие.

- На сегодня в банке вакансий Центра занятости населения города Сыктывкара содержится около пяти тысяч вакансий широкого спектра: водитель автомобиля категорий С, Д, Е, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, медицинская сестра, врач, электрогазосварщик, монтажник, менеджер, комплектовщик, фармацевт, охранник, плотник и другие. Имеются вакансии, не требующие квалификации и профессиональной подготовки – разнорабочие, подсобные рабочие, уборщики и другие, - сообщают в центре занятости.

Как же найти работу?

Для поиска работы гражданам следует использовать все доступные методы поиска работы:

Просмотр вакансий на порталах «Работа в России» и Интерактивный портал Службы занятости Республики Коми. Сведения о потребности в работниках на порталах обновляются ежедневно.

Размещение резюме на вышеуказанных порталах.

Просмотр «горящих» вакансий в группе ВКонтакте «ЦЗН | Срочно требуются | Сыктывкар».

Просмотр сведений о вакансиях через информационные терминалы и на стендах, размещенных в холле Центра занятости населения города Сыктывкара. Этот способ нацелен на граждан, не имеющих возможности просматривать вакансии на интернет-порталах.

Участие в мероприятиях, организуемых Центром занятости населения Сыктывкара: ярмарки вакансий, гарантированные собеседования с представителями работодателей.

Интересоваться новыми вакансиями следует ежедневно и откликаться на любую подходящую. Звонить и договариваться с работодателем о собеседовании стоит как можно скорее, поскольку привлекательные вакансии заполняются быстро.

Центр занятости населения напоминает, что на период поиска работы гражданин может претендовать на статус безработного. Встать на учет в Центр занятости населения города Сыктывкара можно через портал Госуслуг или портал «Работа в России». В случае признания безработным гражданину будет назначено пособие по безработице. Граждане, имеющие статус малоимущего, могут заключить социальный контракт, обратившись в органы социальной защиты населения. Социальный контракт заключается по одному из четырех направлений: содействие в поиске работы, профессиональное обучение с последующей стажировкой, открытие предпринимательской деятельности, преодоление трудной жизненной ситуации семей. В период действия социального контракта гражданину выплачивается пособие в размере 14 868 рублей ежемесячно. В реализации первых двух мероприятий граждане получают содействие Центра занятости.

- Для повышения конкурентоспособности на рынке труда безработные граждане, люди предпенсионного возраста, люди, достигшие возраста 50 лет и старше, а также женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста могут пройти бесплатное профессиональное обучение по направлению службы занятости. Работа в Сыктывкаре есть, работодатели готовы принять на работу каждого, кто хочет работать и имеет требующиеся работодателю профессиональные навыки. Есть вакансии и для молодежи, впервые ищущей работу и не имеющей опыта работы. Главное при поиске работы – иметь желание работать и быть открытым к получению навыков и компетенций на рабочем месте, - сообщает Центр занятости Сыктывкара.

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