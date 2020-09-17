Официально: Владимир Уйба - глава Республики Коми

17 сентября состоялось заседание избирательной комиссии Республики Коми, по результатам которой новым главой Республики Коми стал Владимир Уйба. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

В 18:29 17 сентября был подписан протокол, согласно которому были признаны результаты выборов в Госсовет Республики Коми и главы Республики Коми. По итоговым результатам победил Владимир Уйба, набрав 73,16 процентов голосов.

Еще 16 сентября Владимир Уйба обратился к жителям республики на своей странице «ВКонтакте». Он прокомментировал свое избрание:

Хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы мне оказали. Это высочайший кредит доверия, и он налагает на меня большую ответственность. Также благодарю и своих оппонентов, вы показали честную, достойную борьбу. Сейчас важно проанализировать и взять в работу все просьбы и предложения, поступившие в ходе кампании. Общая задача для всех органов власти поставлена – это повышение качества жизни наших граждан. И над ее решением мы будем активно работать ближайшие годы. Будущее Республики Коми – качественная, комфортная и безопасная жизнь. Где жители с уверенностью смотрят в завтрашний день. С ответственностью за дальнейший результат, ваш избранный Глава Республики Коми, - заявил Владимир Уйба.

Явка на выборах составила 30,16 процентов.

На заседании также рассматривались обращения граждан о нарушении проведения голосования. Наблюдатель Елена Зыкова подала жалобу, в которых указывала на явные нарушения внесения данных в протоколы. Также девушка отметила, что ей запрещали проводить съемку.

В ответ на эту жалобу глава избирательной комиссии Дмитрий Митюшов заявил, что члены избиркома просмотрели видео с места голосования и никаких нарушений не выявили. По его словам, на ролике было видно, что Елена Зыкова продолжала съемку и никто ей в этом не препятствовал. Председатель территориальной комиссии заявила следующее:

Елена Петровна препятствовала проведению голосования, поэтому ей было сделано замечание. Никто не запрещал ей проводить видеосъемку. Видимо этим замечанием мы нарушили какие-то ее права, - отметила председатель.

Также с обращением выступил сыктывкарец, который заявил, что одна из территориальных комиссий не могла проводить выборы в Госсовет Коми по решению суда. Он отметил, что это странно, однако ссылался на документы.

В ответ на это Дмитрий Митюшев заявил, что они руководствуются законом Республики Коми. Дальнейшего разбирательства не последовало.

Аннулированных голосов на выборах в Госсовет Коми и на выборах главы Коми - 0

Ранее сыктывкарцы сообщали, что одна из партий скупала голоса избирателей.

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