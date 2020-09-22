Россиянам посоветовали не хранить пенсию на картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству «Прайм» аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Как отметил эксперт, средства с карты могут не снимать те, у кого хватает на жизнь без выплат от государства, сообщают РИА Новости.

Приостановка выплат, по его словам, призвана защитить государство от «лишних» трат, так как пенсионер может переехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд будет уведомлен об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.

Напомним также, недавно глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета. Он отметил, что незачем платить «безумные деньги» за базу данных ПФР, которая работает «с чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии».

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