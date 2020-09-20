В «Танцах» на ТНТ будет участвовать парень из Сыктывкара

Он также успешно выступил
В «Танцах» на ТНТ будет участвовать парень из Сыктывкара20 сентября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
vk.com/Танцы на ТНТ
Ранее мы писали о том, что в «Танцах» будет выступать девушка из Усинска. Оказывается, там также появится танцор из Сыктывкара.
После Виктории Косминой, хореографа из Усинска, на сцене появился сыктывкарец Игорь Фирсов. В своем выступлении он использовал элементы современной хореографии. Члены жюри отметили талант парня. По итогам выступления сыктывкарец прошел в конкурсе дальше.
Выпуск «Танцев» с жителями Коми вышел 19 сентября.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Комментарии 0