В «Танцах» на ТНТ будет участвовать парень из Сыктывкара

Ранее мы писали о том, что в «Танцах» будет выступать девушка из Усинска. Оказывается, там также появится танцор из Сыктывкара.

После Виктории Косминой, хореографа из Усинска, на сцене появился сыктывкарец Игорь Фирсов. В своем выступлении он использовал элементы современной хореографии. Члены жюри отметили талант парня. По итогам выступления сыктывкарец прошел в конкурсе дальше.

Выпуск «Танцев» с жителями Коми вышел 19 сентября.

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