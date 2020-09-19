Девушка из Коми выступит в популярном шоу «Танцы»

Девушка из Коми представит годной город на шоу «Танцы». Это произойдет сегодня, 19 сентября. Портал PG11.ru выяснил подробности.

Как пишет Виктория Космина в своем Instagram, она прошла кастинг в проект в Казани:

@viki.cosmo / Instagram

- А зеленый мне идет? Или нет, другой вопрос. Казань? При чем тут Казань? Или может я представляю его?Барабанная дробь и читаем правильный ответ: я проходила кастинг именно в этом городе. Как только я решила жить более спокойной жизнью, на лайте и в удовольствие заниматься своим любимым делом, как вдруг за две недели до предкастингов внутренний голос сказал: «Мать, успокойся, сиди дома!». Потом открываю глаза, а я уже в зале вовсю пытаюсь собрать себя в кучу. Процесс был очень сложным, все сложилось, и я прошла в телевизионный кастинг.

Танцовщица живет в Москве, работает хореографом, но представлять на проекте будет свой родной город Усинск:

@viki.cosmo / Instagram

- В этом городе я родилась и выросла. Когда мне было около шести лет, мама отвела меня на танцы в Усинский Дворец Культуры, который в последствии стал мне вторым домом!



Уже в эту субботу в 20.00 за Викторию можно будет поболеть на канале ТНТ:

- Ох, сердце выпрыгивает, как, интересно я смотрюсь в кадре? Сколько килограммов мне прибавит телевизор? Кто из жюри меня пропустит и пропустят ли дальше? На все эти вопросы мы найдем ответ... - делится переживаниями девушка.

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