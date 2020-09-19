Девушка из Коми выступит в популярном шоу «Танцы»19 сентября 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
@viki.cosmo / Instagram / Девушка из Коми выступит в популярном шоу «Танцы»
Поболеть за нее можно уже сегодня
Девушка из Коми представит годной город на шоу «Танцы». Это произойдет сегодня, 19 сентября. Портал PG11.ru выяснил подробности.
Как пишет Виктория Космина в своем Instagram, она прошла кастинг в проект в Казани:
@viki.cosmo / Instagram
- А зеленый мне идет? Или нет, другой вопрос. Казань? При чем тут Казань? Или может я представляю его?Барабанная дробь и читаем правильный ответ: я проходила кастинг именно в этом городе. Как только я решила жить более спокойной жизнью, на лайте и в удовольствие заниматься своим любимым делом, как вдруг за две недели до предкастингов внутренний голос сказал: «Мать, успокойся, сиди дома!». Потом открываю глаза, а я уже в зале вовсю пытаюсь собрать себя в кучу. Процесс был очень сложным, все сложилось, и я прошла в телевизионный кастинг.
Танцовщица живет в Москве, работает хореографом, но представлять на проекте будет свой родной город Усинск:
@viki.cosmo / Instagram
- В этом городе я родилась и выросла. Когда мне было около шести лет, мама отвела меня на танцы в Усинский Дворец Культуры, который в последствии стал мне вторым домом!
Уже в эту субботу в 20.00 за Викторию можно будет поболеть на канале ТНТ:
- Ох, сердце выпрыгивает, как, интересно я смотрюсь в кадре? Сколько килограммов мне прибавит телевизор? Кто из жюри меня пропустит и пропустят ли дальше? На все эти вопросы мы найдем ответ... - делится переживаниями девушка.
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19 сентября 2020, 12:00
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