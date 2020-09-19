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В Коми владельцам электромобилей разрешат не платить за парковку

В Коми владельцам электромобилей разрешат не платить за парковку

19 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Freepik.com
Цель принятия проекта - стимулирование производства

В Коми не будут взимать плату за пользование платной парковкой с электромобилей. Проект постановления Правительства Коми опубликован для общественного обсуждения, пишет «Комиинформ».

Документ подготовлен в целях поручения Правительства РФ выполнения плана-графика, в котором предусмотрено предоставление высшими исполнительными органами государственной власти регионов владельцам колесных транспортных средств с электрическими двигателями права пользования бесплатными парковочными местами, оснащенными зарядными устройствами. 

- Предоставить владельцам колесных транспортных средств с электрическими двигателями право бесплатного пользования платной парковкой, оснащенной зарядными устройствами, находящейся в собственности Республики Коми, - говорится в документе, разработанном региональным Минстроем. 

Цель принятия проекта - стимулирование производства и использование колесных транспортных средств с электрическими двигателями.

Напомним также, недавно Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД). Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта. Пять важнейших изменений читайте по ССЫЛКЕ.

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