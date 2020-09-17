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Названы самые популярные непляжные направления для отпуска

Названы самые популярные непляжные направления для отпуска

17 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из открытых источников
В десятку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара

Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру, передает РИА Новости.

Лидер списка – Краснодар. Город и сам заслуживает внимания, и в нем часто останавливаются по пути в Адыгею и на черноморское побережье.

Калининград – на втором месте по популярности. Помимо экскурсий по городу, гости ездят в прибрежные Светлогорск и Зеленоградск, на Куршскую косу, а после открытия границ – в польский Гданьск.

Замыкают тройку – Минеральные Воды. Там туристы занимаются активным отдыхом или восстановлением здоровья в многочисленных санаториях.

В десятку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара.

Напомним также, как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке. По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

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