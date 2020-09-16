Иностранцам с родственниками в России будет проще оформить визу

Иностранцам с родственниками в России будет проще оформить визу16 сентября 2020
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Фото: vistanews.ru
Из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны
Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан. Об этом сообщают Известия.
Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке. По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
- Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина, - пояснил премьер.
Также из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.
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16 сентября 2020, 17:18
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