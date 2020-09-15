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«Одними молитвами дети образования не получат»: сыктывкарцы о строительстве нового храма

«Одними молитвами дети образования не получат»: сыктывкарцы о строительстве нового храма

15 сентября 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото администрации Сыктывкара
Горожане совсем не рады таким новостям

В столице Коми заложили первый кирпич будущего храма. Портал PG11.ru подготовил подборку комментариев из своего официального сообщества, в которых сыктывкарцы выражают свое мнение по этому поводу.

Торжественную церемонию провел Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сегодня на месте строительства храма Святого равноапостольного князя Владимира в честь Крещения Руси в комплексе Свято-Стефановского Кафедрального собора города. Строительство нового храма на территории Свято-Стефановского Кафедрального собора началось в августе 2020 года. На сегодня на месте храма заложен фундамент, а также установлена купель. Согласно проекту этот храм будет небольшого размера и будет предназначен для совершения Таинства Крещения детей и взрослых.

Вот что об этом думают сыктывкарцы:

- Наша церковь лучше бы для людей что-нибудь построила. Больницу или центр помощи. Вместо этого только себе, только себе, - Цветан Георгиев

- Лучше бы вместо храмов построили какую-нибудь продвинутую школу для малоимущих детей, где не просто учили бы, но еще и воспитывали. Вот это было бы благо и для людей, и для Бога, - Людмила Мельникова

- Куда их столько? - Татьяна Христофоровна

- Татьяна, чтоб народ был божьим духом сыт, а не хлебом, - Елена Горшенёва

- Это не для вас, нехристи, строится, бесовы дети... Это для верующих людей! Россия славная, Россия православная! - Николай Аникин

- Лучше бы построили садик или школу, - Марина Курсова (Кудряшова)

- Может, детсад или школу лучше? Я верующий, но это уже перебор. Вы еще в каждом дворе постройте. Одно слово - деньги, - Анатолий Серов

- Анатолий, а знаете, черти, как и вы, тоже верят в Бога! И борются с Богом через такие высказывания. Черти аплодируют вам. Они тоже против строительства церквей в России, - Николай Аникин

- Школу для «особенных» детей! Постройте новое здание для 41-й коррекционной школы! А помолимся, уж так и быть, дома, у иконы! Бог в душе! А не в церкви, отстроенной за бешеные деньги! - Мария Мильчева

- Все, кто посещает церковь и уносит туда все последнее - просто фанатики! Это не лечится! Верить нужно в душе и молиться молча! Не обязательно всем это показывать! А на эти деньги на самом деле лучше что-нибудь полезное для людей построили бы! - Сергей Чечулин

- Так, понятно. Будут еще стихи на тему сбора шекелей.. - Артём Золотов

- Одними молитвами дети образования не получат, больные не поправятся.. - 
Даня Торлопов

- Культивируют тупость и послушность. Умные не нужны, - Катя Вебер 

- Да на эти деньги привели бы лучше в порядок дворовые территории. Молиться можно и дома, - Надя Левсон

- В эти-то, что есть, никто не ходит. Что, теперь деньги клянчить на храм будут? - 
Светлана Гнидюк

- Лучше садик и школу, - Сергей Бояринцев

- Эх! С таким же душевным трепетом и просветлением восстановили бы педагогический институт, уж семь лет как закрыт, а факультеты прилеплены к университету на подвальных правах. Аминь, - Зинаида Шенина

- Не понимаю смысла в этих храмах, всегда считала вероисповедание чем-то личным, для кого новый храм, если есть уже и не один? А вот школ и садиков не хватает, - 
Анастасия Жукова

- Еще старый не достроили, - Kolyan Shoot

- Сатана был лучшим другом церкви во все времена, поддерживая ее бизнес все эти годы, - Роман Николаев

- Эти храмы никому не упали. Лучше зарплаты минимальные до 50 тысяч поднимите и цены оставьте прежние, вот тогда я спасибо скажу. А от храма толку никакого, - Светлана Филиппова

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Религия Строительство

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