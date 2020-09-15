В России увеличится маткапитал

В России в 2021 году проиндексируют размер материнского капитала. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда, передает РИА Новости.

Так, выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля. Если семья не получала материнский капитал на первенца, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля. В противном случае за рождение второго ребенка положено 155 550 рублей. Всего на выплату материнского капитала в 2021 году запланировано 443,3 миллиарда рублей.

Напомним также, средства материнского капитала в России хотят разрешить тратить по-новому. Соответствующий законопроект разработан специалистами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны. По замыслу Минстроя, потратить деньги из маткапитала на улучшение жилищных условий можно будет без привлечения судебных органов.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»