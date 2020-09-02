Маткапиталом разрешать пользоваться по-новому

Средства материнского капитала в России хотят разрешить тратить по-новому. Соответствующий законопроект разработан специалистами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны, сообщает PRIMPRESS.

По замыслу Минстроя, потратить деньги из маткапитала на улучшение жилищных условий можно будет без привлечения судебных органов.

Сейчас распоряжаться материнским капиталом, средства которого вернули в Пенсионный фонд, можно только с разрешения суда. Минстрой же хочет дать возможность семьям использовать средства маткапитала без обращения в суд, что значительно упростит им данную процедуру.

С июля 2019 года российские застройщики не могут напрямую использовать деньги дольщиков. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся в банках на эксроу-счетах. Застройщики могут воспользоваться этими средствами только после ввода недвижимости в эксплуатацию.

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