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Сыктывкарцев обяжут покупать адресные таблички на дома за свои деньги

Сыктывкарцев обяжут покупать адресные таблички на дома за свои деньги

15 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото ОНФ в Коми
Их можно приобрести в любом рекламном агенстве

Сыктывкарцев обяжут за свой счет закупить новые адресные таблички на дома. Об этом сообщила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и главный архитектор города Владимир Рунг на передаче телеканала «Юрган». Портал PG11.ru подготовил для вас выжимку из их интервью.

Мэр Сыктывкара отметила, что ранее в городе никто не занимался адресными табличками и дело было пущено на самотек. По словам Натальи Хозяиновой, гости столицы республики могут просто запутаться в домах, поэтому это очень важно, чтобы адреса на них были видны. 

Теперь жителей города обяжут закупать таблички на свои дома за свой счет. По ее словам, это затронет как частные, так и многоквартирные дома. 

Подобные таблички заказать в любом рекламном агентстве города. Жители многоквартирных домов должны решить этот вопрос на собрании жильцов и собрать средства на установку. Частный сектор должен будет это сделать своими силами, - отметила Наталья Хозяинова. 

Главный архитектор города Владимир Рунг отметил, что таблички на многоквартирных домах должны быть обязательно подсвечены, чтобы их было видно и в темное время суток. 

Также в передаче Наталья Хозяинова и Владимир Рунг отметили важность строительства новых тротуаров в Сыктывкаре, однако, по их словам, в первую очередь будут отремонтированы пешеходные пути в центре города, в связи с высокой проходимостью.

Многие сыктывкарцы негодовали из-за спила деревьев на площадке под часами. Однако мэр города заявила, что деревья внутри были гнилые, и позже там высадят новые. Владимир Рунг заявил, что в некоторых местах города строительство невозможно без спила деревьев, а в некоторых местах он может пойти на пользу. Мужчина отметил, что спил деревьев на улице Коммунистическая от Стефановской площади до Кировского парка открыла вид на красивые фасады зданий. Также отмечено, что деревья, которые там росли - тополя, которые доставляли очень много проблем сыктывкарским аллергикам.

Благоустройство города к 100-летию Коми продолжается. 

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Благоустройство

Комментарии 1

только что Обнаглели совсем
Что значит никто не занимался? Кто-то же повесил их когда-то? Точнее это было сделано муниципалитетом
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