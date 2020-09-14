В Госдуме предложили разрешить водить авто с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам водить машину с 16 лет, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария начальнику Госавтоинспекции МВД Михаила Черникова.

Власов указал на то, что для молодых людей в возрасте 16-17 лет доступно официальное трудоустройство, многие из них переезжают в другой город и живут отдельно от семьи, передает РИА Новости.

- Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, — говорится в обращении.

Депутат также предложил снизить возраст, с которого можно начинать обучение для получения водительских прав категории «В», до 15 лет и шести месяцев.

По мнению Власова, такие изменения позволят молодым людям в более раннем возрасте включиться в экономические процессы, поскольку желание приобрести автомобиль может превратиться в стремление раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую независимость.

Напомним также, новые правила тонировки, запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена», ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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