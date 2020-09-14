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В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД

В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД

14 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Правила получат значительные изменения

Новые правила тонировки, запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена», ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, передает «Коммерсантъ».

Вводятся также ограничения для владельцев электросамокатов и сегвеев — их выделят в отдельную категорию участников движения вместе с пользователями роликов, скейтбордов и беговелов. Поправки готовились с 2019 года, несколько раз дорабатывались, дважды проходили общественное обсуждение: сейчас с документом проводятся «регламентные процедуры», пояснили в пресс-службе Минтранса.

Изменения, предусмотренные 19-страничным проектом, можно поделить на несколько блоков. Первый касается правил хранения транспорта. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности — сегодня это разрешено, в результате происходят наезды на стоящие машины, сказано в пояснительных материалах Минтранса. Зона действие знака 3.27 «Остановка запрещена» с принятием поправок будет прекращаться после знака «Парковка».

Это уточнение вносится по жалобам жителей (особенно в Москве): были случаи, когда машины эвакуировали из парковочных карманов под знаком P, инспекторы ссылались на то, что де-юре автомобиль стоял в запретной зоне. Исключается правило, согласно которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка. Иными словами, если стоит знак, то независимо от протяженности желтой линии под ним парковаться нельзя будет на всей улице до следующего перекрестка или конца населенного пункта.

Сегодня все автобусы могут ездить со скоростью 90 км/ч за городом. Автобусы, участвующие в перевозке детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Впервые вводится знак «Движение автобусов запрещено». Если сзади под стеклом автобуса загорелась надпись «Внимание, пассажир», то следующий за ним автомобиль будет обязан остановиться, дождаться, пока пройдут все пассажиры и табло погаснет, это тоже заложено в новых ПДД.

Меняются правила контроля тонировки. Сейчас правила ссылаются на ГОСТ 5727 1988 года: ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные стекла — не менее 70%. Новая редакция сошлется на ГОСТ 33997 2016 года: лимит для ветрового стекла — 70%, для остальных — не нормируется. Можно будет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки: сейчас ПДД ссылаются на ГОСТ Р 41.27 2001 года, теперь ссылки не будет.

Еще один блок поправок касается так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ): под этот термин попадут электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также коньки, скейтборды, роликовые коньки и т. д. Ребенок до семи лет может кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7–14 лет сможет кататься там же, но один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты. При совместном движении с пешеходами запрещено разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч. В пьяном виде кататься на электросамокате, сегвее, скейтборде запретят.

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