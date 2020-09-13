Лыжник из Коми взял золото на всероссийских соревнованиях

Сегодня, 13 сентября, в Тюмени завершились всероссийские соревнования среди лыжников-гонщиков на ОЦЗВС «Жемчужина Сибири», передает пресс-служба Минспорта Коми. В последний день лыжероллерного турнира спортсмены состязались в персьюте (кросс) на 4 и 8 км.



Золото и бронзу среди мужчин завоевали члены сборной Республики Коми. Илья Семиков одержал победу с результатом 23:49.5. Время Ильи Порошкина - 24:15.3. Второе место занял Евгений Белов из Тюменской области. Лыжницы из Коми в этой гонке не участвовали.



Напомним, что вчера Илья Семиков взял серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 км классическим стилем. Юлия Ступак на этих соревнованиях завоевала золото и бронзу.

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