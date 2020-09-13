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На выплаты безработным в Коми выделили более 280 миллионов рублей

На выплаты безработным в Коми выделили более 280 миллионов рублей

13 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому на выплату пособий по безработице в регионы направят еще 35,3 млрд рублей.

До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки, следует из документа.

Коми, в соответствии с распоряжением, получит 288 млн. 686 тыс. рублей. Напомним, летом 2020 года количество зарегистрированных безработных в республике приблизилось к 18 тысячам.

Напомним также, Михаил Мишустин постановил продлить на сентябрь дополнительные выплаты потерявшим работу родителям. За каждого несовершеннолетнего ребенка они получат по три тысячи рублей к пособию по безработице. На социальную поддержку могут рассчитывать около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

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