Безработные родители получат еще одну выплату на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил продлить на сентябрь дополнительные выплаты потерявшим работу родителям. За каждого несовершеннолетнего ребенка они получат по три тысячи рублей к пособию по безработице, сообщает «РГ».

На социальную поддержку могут рассчитывать около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. Для финансирования новых расходов из федерального бюджета будет выделено 8,5 миллиарда рублей.

Напомним также, субъектам федерации могут запретить понижать прожиточный минимум (ПМ). Такая инициатива обсуждалась на совещании в правительстве. Ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее, пояснили они. Нововведение планируется закрепить в законопроекте об определении величины ПМ.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»