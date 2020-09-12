В Коми определили лучшего учителя года (фото)

В Сыктывкаре подвели итоги республиканского этапа конкурса «Учитель года России». Победителем стала педагог из Визиндора. Пресс-служба Минобраза Коми публикует репортаж с церемонии награждения.

Торжественное поздравление прошло 11 сентября в Доме дружбы народов Коми. На сцену пригласили всех конкурсантов, которых в этом году было 19 – педагоги из 15 муниципальных образований, а также двух государственных учреждений региона. Начиная с 6 сентября они находились в череде конкурсных испытаний: открытые уроки, внеурочные занятия, мастер-классы, образовательные проекты, публичные лекции и «Разговор с министром».

По итогам конкурса были определены восемь лауреатов. Они получили награды из рук депутата Госдумы Ольги Савастьяновой. Участников поздравила и министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

- Дорогие участницы! Эти пять насыщенных, трудных и очень интересных конкурсных дней доказали, что вы не просто педагоги, достигающие высот. Ваша профессия является вашим образом жизни, и это очень важно. Знаю, что у каждого из вас большая и дружная группа поддержки, состоящая из коллег, учащихся и родителей. К сожалению, они не могут сегодня присутствовать на этой церемонии, но мы передаем им наши слова благодарности. Как и членам «большого» жюри, родительской и педагогической общественности, которые проделали неимоверную работу и пережили не меньшие испытания, чем вы. Оценивать вас – это колоссальная ответственность, потому что вы профессионалы, причем каждый в своем направлении и предмете, - сказала Наталья Якимова.

Итоги конкурса

Третье место заняла учитель начальных классов Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова Елена Васильевна Расова.

Второе место заняла учитель химии Благоевской средней общеобразовательной школы Удорского района, Татьяна Григорьевна Георгиева.

Лучшим учителем Республики Коми 2020 года стала учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа–детский сад» пст. Визиндор Сысольского района Наталья Валерьевна Петухова, педагог с 28-летним стажем.

Министр образования вручила дипломы победителю и призерам, а также денежные сертификаты Правительства Республики Коми в сумме 50, 40 и 30 тысяч рублей соответственно.

- Победа стала для меня полной неожиданностью. Я ничего особенного не делала, просто честно работала и собираюсь дальше делать это. Большое спасибо организаторам, это действительно был полезный и незабываемый опыт. Благодарю всех, кто меня поддерживал и переживал за меня, спасибо моему району, администрации района, управлению образования и, конечно, семье, - сказала победительница конкурса.

Наталья Петухова отметила, что самым сложным испытанием стали открытые уроки, звание "Учителя года" она охарактеризовала как почетное и ответственное, потому что на учителя равняются дети и взрослые, а само участие в конкурсе назвала опытом, общением с коллегами и преодолением себя.

Теперь Наталья Петухова представит Республику Коми в финале всероссийского состязания. Установочный семинар для победителей региональных этапов состоится с 28 сентября по 4 октября, чтобы все претенденты на участие в заключительном этапе имели возможность 5 октября принять участие в мероприятии, посвященном Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце. Заключительный федеральный этап конкурса планируется провести с 2 по 10 ноября, в период осенних каникул, в Волгограде.

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