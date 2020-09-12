В Коми определили лучшего учителя года (фото)12 сентября 2020
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Фото пресс-службы Минобраза Коми / Стал известен победитель конкурса «Учитель года»
Победителем стала педагог с 28-летним стажем
В Сыктывкаре подвели итоги республиканского этапа конкурса «Учитель года России». Победителем стала педагог из Визиндора. Пресс-служба Минобраза Коми публикует репортаж с церемонии награждения.
Торжественное поздравление прошло 11 сентября в Доме дружбы народов Коми. На сцену пригласили всех конкурсантов, которых в этом году было 19 – педагоги из 15 муниципальных образований, а также двух государственных учреждений региона. Начиная с 6 сентября они находились в череде конкурсных испытаний: открытые уроки, внеурочные занятия, мастер-классы, образовательные проекты, публичные лекции и «Разговор с министром».
По итогам конкурса были определены восемь лауреатов. Они получили награды из рук депутата Госдумы Ольги Савастьяновой. Участников поздравила и министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.
- Дорогие участницы! Эти пять насыщенных, трудных и очень интересных конкурсных дней доказали, что вы не просто педагоги, достигающие высот. Ваша профессия является вашим образом жизни, и это очень важно. Знаю, что у каждого из вас большая и дружная группа поддержки, состоящая из коллег, учащихся и родителей. К сожалению, они не могут сегодня присутствовать на этой церемонии, но мы передаем им наши слова благодарности. Как и членам «большого» жюри, родительской и педагогической общественности, которые проделали неимоверную работу и пережили не меньшие испытания, чем вы. Оценивать вас – это колоссальная ответственность, потому что вы профессионалы, причем каждый в своем направлении и предмете, - сказала Наталья Якимова.
Итоги конкурса
- Третье место заняла учитель начальных классов Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова Елена Васильевна Расова.
- Второе место заняла учитель химии Благоевской средней общеобразовательной школы Удорского района, Татьяна Григорьевна Георгиева.
- Лучшим учителем Республики Коми 2020 года стала учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа–детский сад» пст. Визиндор Сысольского района Наталья Валерьевна Петухова, педагог с 28-летним стажем.
Министр образования вручила дипломы победителю и призерам, а также денежные сертификаты Правительства Республики Коми в сумме 50, 40 и 30 тысяч рублей соответственно.
- Победа стала для меня полной неожиданностью. Я ничего особенного не делала, просто честно работала и собираюсь дальше делать это. Большое спасибо организаторам, это действительно был полезный и незабываемый опыт. Благодарю всех, кто меня поддерживал и переживал за меня, спасибо моему району, администрации района, управлению образования и, конечно, семье, - сказала победительница конкурса.
Наталья Петухова отметила, что самым сложным испытанием стали открытые уроки, звание "Учителя года" она охарактеризовала как почетное и ответственное, потому что на учителя равняются дети и взрослые, а само участие в конкурсе назвала опытом, общением с коллегами и преодолением себя.
Теперь Наталья Петухова представит Республику Коми в финале всероссийского состязания. Установочный семинар для победителей региональных этапов состоится с 28 сентября по 4 октября, чтобы все претенденты на участие в заключительном этапе имели возможность 5 октября принять участие в мероприятии, посвященном Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце. Заключительный федеральный этап конкурса планируется провести с 2 по 10 ноября, в период осенних каникул, в Волгограде.
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