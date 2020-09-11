В Сыктывкаре за период самоизоляции стало меньше разводов

В России увеличилось количество разводов после снятия режима самоизоляции, об этом сообщает «РБК». Сколько браков расторгли в Сыктывкаре? Портал PG11.ru выяснил это.

Как отмечает «РБК», в 2020 году в России с периода январь - июнь было зарегистрировано 220,7 тысяч разводов, в то время как в 2019 - 297 тысяч. Показатель уменьшился на 35 процентов. Однако, после снятия ограничительных мер, число разводов резко увеличилось - почти в 2,5 раза по сравнению с маем. По словам издания, это могло быть связано с затрудненной работой органов ЗАГС, поэтому россияне могли просто отложить оформление разводов на период снятия изоляции.

Аналогичная ситуация наблюдается в Сыктывкаре. В период с марта по август 2019 года в столице Коми было зарегистрировано 444 разводов, а в аналогичный период 2020 года - 384 развода. Наши центры оформления бракосочетаний также работали в ограниченном режиме.

Напомним, что в Сыктывкаре несмотря на режим самоизоляции игрались свадьбы. Регистрация проходила в ограниченном режиме, а жители столицы шутили, что «кольца надевают прямо на перчатку». С 1 марта по 30 апреля в столице Коми было зарегистрировано 471 брак. Это на 206 меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»