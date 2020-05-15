Нет преград для любви: сыктывкарцы играют свадьбы даже во время самоизоляции

В Сыктывкаре весь апрель действовал режим обязательной самоизоляции, нельзя было выходить из дома даже по таким важным делам, как свадьба. Однако что делать, если пожениться очень уж хотелось? Портал PG11.ru узнал у сыктывкарского ЗАГСА о том, как горожане венчались во время эпидемии.

В соответствии с разъяснениями Министерства юстиции Российской Федерации, все назначенные регистрации заключения брака предлагалось перенести на более поздние сроки. Заявление о переносе регистрации можно оформить легко.

Регистрацию могли разрешить только в исключительных случаях. Однако стояло обязательное условие: присутствовать могут только молодожены, без гостей и родственников. При этом жених и невеста в обязательном порядке должны носить средства индивидуальной защиты - перчатки и маски. Сыктывкарцы даже начали шутить о том, что кольца надевают прямо на руку в перчатке.

С 1 марта по 30 апреля в Республике Коми органами загса зарегистрировано 471 заключение брака. Это на 206 человек меньше, чем за аналогичный период в 2019 году.

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