Сыктывкарская Орбита стоит в пробках: что предлагает ГИБДД

С наступлением осени в столице Коми появились проблемы на дорогах. Особенно это касается микрорайона Орбита, который каждое утро просто «стоит» после открытия новую школу на 1200 мест. Об этом сообщает телеканал Коми Гор.

Как отмечает «КП Коми», пробка собирается уже в 7.40, водителям приходится втискиваться в поток.

- Отделом ГИБДД Сыктывкара было предложено администрации города установить на этом месте светофор вызовного действия, - рассказал старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по Сыктывкару Артем Станкевич.

Когда поставят светофор, пока неизвестно. Узкая проезжая часть и отсутствие автостоянки возле новой школы на данный момент остаются проблемой для автомобилистов.

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