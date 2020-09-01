Фоторепортаж: Владимир Уйба открыл новое здание гимназии в Сыктывкаре

В Сыктывкаре торжественно открылся новый корпус Пушкинской гимназии на 1200 человек. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

По адресу Петрозаводская, 4 наконец-то открылась школа-долгострой, которая стала новым корпусом Пушкинской гимназии. По первоначальной затее, ученики должны были пойти в нее еще в 2017 году. Однако ее ввели в эксплуатацию только 1 августа 2020 года. Сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса Пушкинской гимназии.

Ранее для нового корпуса гимназии рассматривалось несколько мест: Коми республиканская академия госслужбы, а потом и Коми национальная гимназия. Но все эти здания не соответствовали требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора и безопасности.

На мероприятии побывал врио главы Республики Коми Владимир Уйба. Он выразил благодарность тем, кто строил это здание, и поздравил учителей и детей с Днем знаний.

Мечта о том, что такая гимназия появится, сегодня осуществилась. Хочу сказать спасибо тем, кто изначально начал о ней мечтать. Тем, кто ее проектировал. Всем, кто ее строил и вкладывал в нее свои знания и душу. Сегодня это самая современная и новая гимназия республики, - заявил врио главы Коми.

Владимир Уйба пожелал детям иметь огромную жажду знаний. По его словам, нет ничего проще, но при этом сложнее, чем иметь фундаментальное знание. Отдельно он отметил нелегкий труд родителей, которые должны любить своих детей и наставлять на правильный путь.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова отметила, что сегодня очень волнительный и необычный день. По ее словам, сегодня город получил замечательный подарок.

Наши учителя и ученики достойны того, чтобы учиться и работать в лучших условиях. Я уверена, что сотрудники гимназии сделают все, чтобы она стала лучшей в городе, Республике Коми и, давайте мечтать, в Российской Федерации. А мы вам в этом поможем, - заявила мэр Сыктывкара.

На торжественном открытии нового корпуса Пушкинской гимназии рассказали, что школа оборудована по последнему слову техники, в ней есть современные спортзалы, 3D-принтеры и прочие новвоведения, которые помогут детям в обучении. Отдельно отметили большую столовую на 400 мест.

Торжественный звонок в этот раз прозвенел в новом формате - на смарт-дисплее. Скорее всего это сделано для того, чтобы обозначить технологичность нового учреждения.

Владимир Уйба также посетил класс, в котором проходил урок. Он высказал поздравления и отметил, что сейчас - самый важный этап в жизни учеников.

Я помню это предвосхищение выпуска. Я призываю вас собрать все силы и как можно успешнее сдать ЕГЭ и поступить туда, куда вы хотите. Если вы мечтаете о 99 баллах, то получайте 100, - заявил врио главы Коми.

Следующим в классе выступил глава прокуратуры Коми Николай Егоров. Он отметил заслуги прокурорских работников, которые тщательно следили за строительством школы. По его словам, они всеми силами ускоряли строительство этого здания.

Самых лучших учеников мы приглашаем для поступления в лучшие юридические ВУЗы, которые готовят прокурорских работников. И тогда в рядах лучших выпускников Пушкинской гимназии появится и прокурор, - отметил Николай Егоров.

Владимир Уйба рассказал журналистам, что это не единственный поход в школу, который у него запланирован. Сегодня он поведет своего ребенка в 4 класс.

Врио главы Коми заявил, что сейчас детей становится настолько много, что для них не успевают построить школы. Владимир Уйба считает, что это - хорошо.

Также Владимир Уйба заявил, что сегодня 191 тысяча школят, дошколят и студентов пошли в мир знаний. По его словам, школы для республики - это приоритет, и правительство Коми поставило в план строительство еще нескольких образовательных учреждений на следующий год.

К сожалению, старое здание Пушкинской гимназии не может похвастаться хорошим состоянием. Как сообщает «БНК», на ремонт здания Пушкинской гимназии в Сыктывкаре необходимо 133 миллиона рублей.

Сегодня в школы республики пошли 11,5 тысяч первоклассников. Редакция портала PG11.ru желает им усердия, стремления к знаниям, и самого главного - здоровья. С праздником!

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