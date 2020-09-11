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Диетолог развеяла миф о пользе овсянки на завтрак

Диетолог развеяла миф о пользе овсянки на завтрак

11 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Freepik.com
Важно помнить, что калорийность блюда возрастает, если в него добавят сливки, масло, сахар

Мнение о том, что овсянка очень полезна на завтрак потеряло свою актуальность. Об этом в интервью порталу «Ридус» заявила врач-диетолог Дарья Русакова, передает РИА Новости.

- Крупы, которые содержат много пищевых волокон, в частности овсянка, они абсорбируют не только вредные вещества, но действуют как губка и могут всасывать и полезные вещества, например кальций, — отметила врач.

Чтобы не допустить выведения кальция, нужно чередовать завтраки: один-два раза в неделю готовить овсянку, в остальное время — что-то белковое (творог, сырники, запеканка или омлет).

- Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез — организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается и обмен веществ ускоряется. Такой завтрак будет более полезен для фигуры. Вы получите и белок, и пищевые волокна, и не так много калорий, — пояснила Русакова.

Если человек все же предпочитает на завтрак кашу, важно помнить, что калорийность блюда возрастает, если в него добавят сливки, масло, сахар, отметила диетолог.

Кстати, недавно британские специалисты назвали паприку специей долголетия и рекомендовали добавлять ее в блюда. По их словам, она снижает риск сердечных заболеваний и защищает от рака. В беседе с изданием Express медики рассказали, что чаще всего люди умирают от онкологии и болезней сердца.

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