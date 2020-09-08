Британские специалисты назвали паприку специей долголетия и рекомендовали добавлять ее в блюда. По их словам, она снижает риск сердечных заболеваний и защищает от рака. В беседе с изданием Express медики рассказали, что чаще всего люди умирают от онкологии и болезней сердца, передает live24.ru.

Гражданам стоит обратить внимание на паприку, так как эта специя из сушеного перца Capsicum annuum обладает защитными свойствами. Среди основных полезных «опций» приправы, специалисты выделили способность снижать уровень плохого холестерина, который закупоривает артерии. При этом парика повышает уровень хорошего холестерина, очищающего сосуды от бляшек.

Кроме того, пряность содержит в своем составе соединения, которые защищают человека от развития рака. Речь идет о бета-каротине, лютеине и зеаксантине, эффективно борющихся с окислительным стрессом. Он в свою очередь характеризуется нарушением баланса между нестабильными молекулами — свободными радикалами и антиоксидантами. Подобный дисбаланс часто приводит к повреждению клеток и тканей, а также может спровоцировать развитие воспаления, которое увеличивает риск появления рака.

Ученые уже давно доказали, что паприка способна подавлять рост и выживание раковых клеток, влияя на экспрессию нескольких генов. Например, при проведении исследований специя зарекомендовала себя, как лекарство от рака молочной железы. Ее ежедневное употребление помогло женщинам снизить вероятность появления злокачественных опухолей на 25–35%.

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