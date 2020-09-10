В Коми создали маршрут, который проведет людей по стопам Владимира Путина

Сыктывкарские общественницы Мария Прокашева и Татьяна Гимадеева направили в ТИЦ Коми запрос на регистрацию туристического маршрута «Первая прибыль Путина». Об этом сообщает «КомиОнлайн».

По словам М.Прокашевой, она с детства восхищалась В.Путиным. После изучения его биографии она узнала, что в Коми он начал свой трудовой путь. Было это в селе Усть-Нем Усть-Куломского района.

- После этого я не могла успокоиться, пока не создала этот маршрут, я продумала его до мелочей», - говорит она.

Жемчужиной поездки должно стать то самое село, где в составе студенческого стройотряда «Фемида» будущий президент России заработал свои первые деньги. Об этом М.Прокашева узнала из интервью В.Путина.

- Он заработал в поездке 900 рублей - громадные по тем временам средства на которые поехал с друзьями в Абхазию и купил себе пальто, которое несколько лет носил. Все жители села гордятся тем, что в каком-то смысле здесь начался его трудовой путь, - добавила она.

Татьяна Гимадеева уверена, что маршрут заинтересует и подойдет разным категориям людей. Программа тура разнообразна и рассчитана на два дня. В первый день туристы прогуляются по любимой тропе президента России, посетят дом, где В.Путин предпочитал покупать бруснику и где до сих пор готовят варенье по рецептам его мамы. Затем - обед в ресторане национальной кухни.

Дальше группа отправится в Югыдъяг, где В.Путин с товарищами по отряду строил один из домов. Здесь гости посетят Северо-Екатерининский канал с рассказом об окружающих Югыдьяг бывших лагерях Гулага. Кроме того, гости исследуют «Лесную» или «Охотничью» тропу, сходят на службу в храм «Успения Пресвятой Богородицы», а после поужинают в рыбачьем домике под охотничьи байки.

Второй день пройдет в Усть-Неме, где группу ждет выставка, рассказывающая о практике стройотрядов в СССР, возложение цветов к Обелиску памяти павшим воинам-землякам в годы ВОВ, посещение одного из Холмов Усть-Нема, а также литературный ликбез в библиотеке-музее Жежема. Завершиться «путинский маршрут» должен дегустацией варенья из всех северных ягод, а также мастер-классом по собирательству.