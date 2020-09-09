Назван способ избавиться от вечерней тяги к сладкому

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как избавиться от тяги к нездоровой пище перед сном. пишет РИА Новости.

Он указал на то, что ближе к вечеру в организме выделяется инсулин, понижающий уровень сахара в крови. В это время у человека может появиться усиленное чувство голода и желание съесть что-то «вредное».

- Если вам хочется вечером сладкого, а днем не хочется, значит в течение дня вы просто не ели углевод, - отметил Ковальков на своем YouTube-канале.

Чтобы справиться с тягой к сладкому, врач посоветовал съедать около пяти-шести часов вечера блюдо, которое поднимет уровень сахара. Также специалист рекомендовал ежедневно потреблять до 100 граммов углеводов.

Кстати, недавно британские специалисты назвали паприку специей долголетия и рекомендовали добавлять ее в блюда. По их словам, она снижает риск сердечных заболеваний и защищает от рака. В беседе с изданием Express медики рассказали, что чаще всего люди умирают от онкологии и болезней сердца.

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