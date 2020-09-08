Пожилым жителям Коми посоветовали сидеть дома до 21 сентября

Очередные изменения внесены в указ главы Коми «О введении режима повышенной готовности». Об этом сообщает «Комиинформ».

В документе сказано, что гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендуется с 8 сентября по 21 сентября 2020 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).

В указе уточняется, что рекомендации не распространяются на застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, которые в соответствии с временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности приняли решение о соблюдении режима самоизоляции (карантина).

- В этом случае в соответствии с временными правилами период соблюдения режима самоизоляции застрахованными лицами в возрасте 65 лет и старше исчисляется с 8 сентября 2020 года по 21 сентября 2020 года включительно, - говорится в документе.

Напомним также, на днях Владимир Уйба опроверг слухи о возвращении жестких антикоронавирусных ограничений в сентябре. Он призвал людей не верить слухам и доверять только официальным источникам информации.

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