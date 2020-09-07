Врио главы Коми опроверг слухи об ужесточении режима повышенной готовности

Владимир Уйба опроверг слухи о возвращении жестких антикоронавирусных ограничений в сентябре. Он призвал людей не верить слухам и доверять только официальным источникам информации. Об этом врио главы рассказал в своем видеообращении.

- Ко мне обращаются жители с вопросом, правда ли то, что в середине сентября из-за новой волны коронавируса будут вновь введены жесткие ограничения? Хочу сказать, что это слухи и стоит доверять информации только из официальных источников, - сказал Владимир Уйба.

Врио главы отметил, что эпидемиологическая ситуация в Коми остается стабильной и оснований для ужесточения режима повышенной готовности нет.

Напомним, уже не первый месяц в Сети ходит информация о том, что якобы с 20 сентября вернут карантинные меры. Особенно это волнует родителей школьников и учителей, однако слухи никак не подкреплены реальными доказательствами. В связи с этим министр образования республики прокомментировала происходящее и заявила, что ничего подобного не произойдет.

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