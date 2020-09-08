Дорогу, которую жители Коми закрывали от лесовозов, отремонтируют

В Усть-Куломском районе отремонтируют 12 километров дорог на самых разбитых участках в районе поселка Зимстан. Об этом рассказал глава администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан по итогам встречи с жителями, которые перекрыли дорогу для лесовозов, пишет «Комиинформ».

Напомним, 6 сентября жители поселка устали терпеть то, что лесовозы ломают их единственную дорогу и заблокировали проезд. Ночью к селянам приехали полицейские и обсудили сложившуюся проблемы. Полиция заявила, что жители поселка нарушают закон. Позже к ним выехали представители властей, чтобы решить этот вопрос.

- Ситуация непростая, но на встрече с местными жителями мы нашли общий язык. Приезжали руководитель администрации главы Коми Дмитрий Самоваров, министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Некрасов, его заместитель Эдуард Слабиков и представители компании, производящей работы, - отметил Сергей Рубан.

По словам собеседника агентства, было принято решение отправить лесовозы в Сыктывкар, подрядчик, в свою очередь, отправит грейдера для приведения дорог в надлежащий вид. В то же время движение лесовозов будет восстановлено только после заморозков.

- На дороге будут установлены знаки ограничения для транспорта свыше 10 тонн. Также на встрече было решено создать комиссию по обследованию дорог с участием местных жителей. С учетом мнения жителей поселка в 2021 году будут отремонтированы наиболее разбитые участки дорог, - подчеркнул Сергей Рубан.

Глава района добавил, что общая протяженность ремонтируемых участков составит 10-15 км, после выполнения этих работ можно будет планировать и составлять сметную документацию и для дальнейшего ремонта.

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