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Глава Минобраза Коми сказала, переведут ли школьников на «дистанционку» 20 сентября

Глава Минобраза Коми сказала, переведут ли школьников на «дистанционку» 20 сентября

07 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Тем, кто начал распространять эту информацию, нужна паника

Уже не первый месяц в Сети ходит информация о том, что якобы с 20 сентября вернут карантинные меры. Особенно это волнует родителей школьников и учителей, однако слухи никак не подкреплены реальными доказательствами. В связи с этим министр образования республики прокомментировала происходящее и заявила, что ничего подобного не произойдет.

- Дорогие наши родители, педагоги, дети! Пожалуйста, прочитайте внимательно то, что написано далее. И хочу, чтобы это услышал каждый. Никакого дистанта с 20 сентября не будет - об этом вас я, министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Владимировна Якимова, информирую официально, - сказала руководитель.

Министр отметила, что практически с начала августа ходят слухи о том, что образовательный процесс прервется, не успев толком начаться. Родительские чаты в социальных сетях наполнены тревожными сообщениями, о якобы достоверной информации, полученной от серьезных источников. Родители рассказывают друг другу о том, что с 20 сентября 2020 года снова всех уводят на дистант, что уже активно формируются сухие пайки для школьников.

- Тем, кто начал распространять эту информацию, нужна паника, тревожное состояние общества, недоверие руководству региона и страны. И сама дата выбрана, обратите внимание, красивая, запоминающаяся, бросающаяся в глаза. Руководство министерства образования Коми, я лично неоднократно уже отвечала на этот вопрос в интервью средствам массовой информации: никаких официальных подтверждений, никаких установок сверху, никаких оснований для повторения весеннего опыта нет. Возможны точечные карантины - могут быть закрыты отдельные группы в детских садах, классы в школах и тд. Но это обычная практика предупреждения роста заболеваемости, которая долгие годы до 2020 года практиковалась и никогда не воспринималась так трагично, как сейчас, - пишет Наталья Якимова.

- Дорогие наши родители, педагоги, милые дети! Мы только что вернулись в школы, вузы, техникумы, кружки и секции, начали в прежнем режиме работать детские сады. Давайте сохраним в сердцах то тепло и радость, с которыми все мы вошли в новый учебный год. И давайте не допустим, чтобы чьи-то грязные замыслы верховодили нашим сознанием, - заключила министр образования Коми.

Кстати, недавно ученые смоделировали ситуацию в школах после снятия карантина и выяснили, что осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов: у 40,7 процента из них могут возникнуть симптомы СOVID-19. 

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Коронавирус Школа

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