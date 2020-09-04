Названа группа школьников-разносчиков коронавируса

Ученые смоделировали ситуацию в школах после снятия карантина и выяснили, что осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов: у 40,7 процента из них могут возникнуть симптомы СOVID-19. Исследование опубликовано на сайте MedRxiv.

В нем отмечается, что снизить уровень заражений можно, уменьшив число учеников в классе, пишет Lenta.ru. Как утверждают исследователи, в средней и старшей школе количество учащихся при благоприятном сценарии не должно превышать 10 человек. При этом в классах начальной школы может одновременно находиться до 20 учеников.

Ранее стало известно, что до 90 процентов зараженных коронавирусом на самом деле ничем не болеют и не несут опасности для окружающих. Эксперты из США заявили, что стандартные тесты диагностируют заражение у множества людей, которые являются носителями относительно незначительного количества вируса.

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