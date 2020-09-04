Кардиолог назвал лучший способ оздоровления

Два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет, сообщил кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия, пишет РИА «Новости».

Лучший вид оздоровления, по словам кардиохирурга, это ходьба:

- У нас вообще население очень активно участвует в предложениях, которые они понимают в части оздоровления. Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет, - рассказал Бокерия на Московской международной книжной ярмарке.

- Если человек начинает регулярно ходить, и у него появляется потребность в каких-то физических еще дополнительных усилиях, он может вернуться к своему футболу, баскетболу, бегу, отжиманиям и так далее. Но ежели вы никогда не занимались активно нагрузками, лучше, чтобы сначала врач посмотрел на беговой дорожке у себя, и после этого можно ориентироваться, как жить дальше, - приводится в публикации совет Бокерия.

Напомним, в июне произошел пугающий прирост количества зараженных коронавирусом всего лишь за пару-тройку дней. Оперативный штаб по коронавирусу сообщал, что подавляющее большинство зараженных - это вахтовые рабочие, которые вынуждены были находиться в городах на карантине. Оператор технологических установок, который находился в усинском обсерваторе, рассказал подробности.

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