Вспышка коронавируса на вахтах в Коми: рабочий рассказал, что там происходит

В Коми произошел пугающий прирост количества зараженных коронавирусом всего лишь за пару-тройку дней. Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что подавляющее большинство зараженных - это вахтовые рабочие, которые вынуждены находиться в городах на карантине. Портал PG11.ru выяснил, что происходит на вахтах.

Мы побеседовали с оператором технологических установок, который находится в усинском обсерваторе. Мужчина рассказал, что с поезда рабочих встретил автобус и сразу отвез в обсерватор:

- Меры предосторожности стандартные: антисептики, маски, обработка комнат раз в день. Можно выходить на улицу, рядом со зданием огорожен участок метров 20 и поставлена охрана для предотвращения выхода за территорию. Обсервация длится две недели перед сменой, после смены она не нужна, можно спокойно выезжать. Тестирование проводят два раза за период обсервации, после первого теста заболевших не выявлили, сегодня провели собрание, по повторному тесту заболевших тоже нет. Завтра смена вахты, все выходят на работу, - рассказал рабочий.

Мужчина поделился, что время, проведенное на карантине, вахтовикам оплачивают как время в пути на работу:

- Какой-то минимум, точно не знаю. Вроде 1200 рублей в день, питание за свой счет из столовой, по себестоимости, все привозят в общежитие.



Оператор рассказал, что в его цеху и без пандемии рабочие ограничены в контактах с окружающим миром, поэтому сильно в его распорядке дня что-то вряд ли изменится. Впрочем, мужчина уверен, что все меры бесполезны:

- Ничего не нужно делать, чтобы быстрее все переболели и скорее все закончилось.

С другой стороны, вахтовики сообщают о совершенно кошмарных условиях работы и карантина.

Анатолий (имя изменено), который сейчас работает на вахте на одном из месторождений в НАО, рассказал о ситуации на своем участке порталу progoroduhta.ru. По словам мужчины, коронавирус выявлен у 50 человек, при этом больные никак не изолированы от здоровых людей, а здоровых не отпускают с вахты домой.

Конечно, какие-то меры руководство организации предприняло: проходит дезинфекция помещений, у работников взяли экспресс-тесты. Скоро рабочие будут сдавать повторные пробы. Но о сроках окончания пандемии и вахты никто даже не говорит. Работники беспокоятся о том, что не получат вовремя квалифицированную медицинскую помощь, потому что в вахтовом поселке нет специальных лекарств, а заболевших не вывозят в больницы.

- Здесь есть небольшой фельдшерский пункт с самыми необходимыми препаратами типа парацетамола и анальгина. Максимум, что могут сделать в случае чего - это сбить температуру. Мужчина с болями в сердце лежал дня три, и только вчера вертолетом его отправили в Нарьян-Мар уже в прединфарктном состоянии. Медицинская организация, которая работает на промысле, говорит, что будет вывозить только в крайнем случае, - рассказал Анатолий.

Предприятие, на котором работает Анатолий, сообщило, что 5 человек заразились через контакт с сотрудником сервисной подрядной организации, работающей на производственной площадке месторождения. 23 мая у него выявили симптомы ОРВИ, тест на COVID-19 показал положительный результат.

На предприятии также сообщили, что 53 человека - это не количество заболевших, а круг контактных лиц:

- В рамках проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий был определён круг контактных лиц, который состоял из 53 человек. У всех были взяты тест-пробы, по результатам которых 4 июня лабораторно COVID-19 подтверждён у 5 человек. Все они изолированы в условиях обсервации и проходят амбулаторное лечение на промысле. У троих болезнь протекает в бессимптомной форме, состояние остальных оценивается как стабильное. Они обеспечены необходимыми медикаментами и медицинской помощью.

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А что вы думаете об этом? Как считаете, какие меры нужно предпринять, чтобы остановить распространение коронавируса среди вахтовиков? Делитесь размышлениями в комментариях.