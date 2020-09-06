Как заставить управляющую компанию отремонтировать подъезд: советы сыктывкарского юриста

Жильцы печально известного общежития на Димитрова 56/2 не дождались, пока управляющая компания отремонтирует их подъезд и решили сделать это сами. Однако многие отмечают, что это прямая обязанность организации, обслуживающей жилье. Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал порталу PG11.ru, как заставить управляющую компанию сделать ремонт.

Кто несет ответственность за ремонт в подъезде?

Илья Раковский отмечает, что ремонт в подъезде - прямая задача управляющей компании. Он проводится за счет тех средств, которые организация собирает с жильцов в составе ежемесячной платы по статье «содержание мест общего пользования/содержание жилья/плата за содержание и ремонт». По словам юриста, плата за него не должна взыматься отдельно - жильцы все уже фактически оплачивают.

Иногда добиться ремонта в подъезде сложно. Он должен быть прописан договоре с собственниками, а если такого пункта нет — это нарушение. Если ремонт не проводился более 3-5 лет, то отказ управляющей компании в его проведении незаконен, - заметил юрист.

Илья Раковский рассказал, то входит в ремонт подъезда:

обновление покрытия потолков и стен;

обновление напольного покрытия, а в случае необходимости — замена;

замена стекол, ремонт или замена оконных рам ;

ремонт или установка новых почтовых ящиков;

восстановление поручней и лестниц;

ремонт крыльца, козырька подъезда и дверей;

ремонт мусоропроводов;

замена электроламп, ремонт проводов и электрощитовых зон.

Точный перечень ремонтных работ по вашему дому должен содержаться в договоре с управляющей компанией.

С чего начать, если хотите добиться ремонта в подъезде?

Юрист отмечает, что первым делом необходимо изучить договор, чтобы выяснить, какие именно работы по текущему ремонту подъезда должна выполнить ваша управляющая компания. А потом обратиться непосредственно к специалистам обслуживающей организации.

Нужно определить, какой ремонт должен произвестись в вашем подъезде – может быть, потребуется только часть обозначенных работ. После этого нужно составить письменное заявление в УК с перечислением необходимых работ и сроков их выполнения. К этому шагу нужно подойти очень внимательно и ответственно — если забудете что-то упомянуть, дополнить список работ после подачи заявления уже не сможете, - рассказал Илья Раковский.

Юрист заявляет, что лучше всего будет, если в заявлении будет как можно больше подписей жильцов. Один экземпляр этого документа останется в управляющей компании, а на втором сотрудник, который принял заявление, должен проставить входящий номер, подпись с расшифровкой и датой. Управляющая компания обязана предоставить ответ в письменном виде в течение15 дней.

В идеальном варианте управляющая компания направляет своих специалистов, они осматривают подъезд и составляют акт, после этого перечень необходимых работ утверждается вместе с советом многоквартирного дома или на общем собрании собственников. Однако на практике так происходит не всегда, так как обслуживающая организация отказывается производить ремонт по каким-то причинам, - отмечает юрист.

Что делать, если в вы получили отказ?

Илья Раковский заявил, что если управляющая компания отказывается делать ремонт в подъезде, то можно обратиться с жалобой в Жилищную инспекцию, а параллельно лучше отправить копию документа в Роспотребнадзор.

Жалоба составляется в форме заявления. Опишите всю ситуацию, ссылаясь на нужные пункты договора и отказ управляющей компании. В конце добавьте просьбу провести проверку деятельности вашей управляющей компании и обязать ее сделать ремонт в подъезде, - рассказал мужчина.

Юрист сообщает, что к обращению нужно приложить:

копию договора с управляющей организаций;

ваш экземпляр заявления в УК с просьбой о проведении ремонта;

копию ответа, содержащую отказ;

список ремонтных работ, которые необходимо провести в подъезде;

акт осмотра подъезда (этот документ должен быть обязательно)

Если обращение не дало нужного результата, можете подавать жалобу в прокуратуру или иск в суд. К исковому заявлению также прикладываются копии всех документов. Юрист заявил, что обычно суды становятся на сторону собственников, положительное решение — вопрос времени.

Как контролировать ход ремонта в подъезде?

Илья Раковский рассказал, что одного положительного решения о проведении ремонта мало. Нужно контролировать весь ход работ. Для этого инициативная группа жильцов запрашивает план с указанием сроков.

Все работы должны производиться качественно и без отклонений от стандартов. Если проводятся какие-то скрытые работы — обязательно требуйте составления актов. При обнаружении любых дефектов в произведенном ремонте просто не подписывайте документы о приемке, - поделился юрист.

Мужчина напомнил, что рабочие должны соблюдать чистоту. Например, при побелке потолков, они должны закрывать входные двери жильцов полиэтиленовой пленкой. Кроме того, они обязаны выносить строительный мусор — как минимум раз в сутки, при этом его складирование на газонах недопустимо. Если обнаружили нарушение — сообщайте в управляющую компанию.

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