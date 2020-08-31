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«Мох, паутина и кровососы»: сыктывкарцы не вынесли жизни в кошмарном подъезде и починили его

«Мох, паутина и кровососы»: сыктывкарцы не вынесли жизни в кошмарном подъезде и починили его

31 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Алена Иванова/ Подъезд общежития Димитрова 56/2
Из-за затопленного подвала в доме появились насекомые

Сыктывкарцы устали жить в проблемном подъезде и решили отремонтировать его своими силами. Портал PG11.ru узнал подробности.

Жильцы общежития на улице Димитрова, 56/2 столкнулись с огромными проблемами: подвал дома затопило горячей водой, сантехника окончательно заржавела, электрика испортилась. Алена Иванова рассказала, почему жители дома больше не смогли продолжать жить в ужасном подъезде.

Мох, паутина и кровососы. Это одни из многочисленных недостатков нашего подъезда. Я несколько лет наблюдала, как одна управляющая компания сменяла другую, однако ничего не менялось. Жильцы нашего дома решили взять все в свои руки, - заметила Алена Иванова.

Соседи собрались вместе и разработали план, по которому они смогут начать устранять недостатки. Как заявляет Алена Иванова, предварительно на ремонт входа и первого этажа будет потрачено 40 тысяч рублей.

Обращались и в администрацию, и в управляющую компанию. Однако никакой помощи не поступило. Но люди у нас не отчаялись. Мы проводим субботники для знакомства соседей друг с другом, - заявляет девушка.

Жители дома просят сыктывкарцев о помощи. Сейчас для ремонта им необходимы следующие строительные материалы: 

  • Доска 25 мм 4-х метровая - 32 штуки;
  • Профнастил 20 волна 3 метра - 6 штук;
  • Саморезы кровельные - 120 штук;
  • Сайдинг - 9 листов.

У нас есть план действий! Мы будем рады любой помощи. У нас есть свой грузчик, так что если вы сможете отдать нам какие-либо из этих материалов, то мы будем очень признательны, - заключает Алена Иванова.

Если вы остались неравнодушными к этой историей, то вы можете помочь жителям общежития на Димитрова, 56/2. Свяжитесь с Аленой Ивановой по телефону 89042013701 и она подробно все расскажет.

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Благоустройство ЖКХ

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