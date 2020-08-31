«Мох, паутина и кровососы»: сыктывкарцы не вынесли жизни в кошмарном подъезде и починили его

«Мох, паутина и кровососы»: сыктывкарцы не вынесли жизни в кошмарном подъезде и починили его31 августа 2020
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Фото: Алена Иванова/ Подъезд общежития Димитрова 56/2
Из-за затопленного подвала в доме появились насекомые
Сыктывкарцы устали жить в проблемном подъезде и решили отремонтировать его своими силами. Портал PG11.ru узнал подробности.
Жильцы общежития на улице Димитрова, 56/2 столкнулись с огромными проблемами: подвал дома затопило горячей водой, сантехника окончательно заржавела, электрика испортилась. Алена Иванова рассказала, почему жители дома больше не смогли продолжать жить в ужасном подъезде.
Мох, паутина и кровососы. Это одни из многочисленных недостатков нашего подъезда. Я несколько лет наблюдала, как одна управляющая компания сменяла другую, однако ничего не менялось. Жильцы нашего дома решили взять все в свои руки, - заметила Алена Иванова.
Соседи собрались вместе и разработали план, по которому они смогут начать устранять недостатки. Как заявляет Алена Иванова, предварительно на ремонт входа и первого этажа будет потрачено 40 тысяч рублей.
Обращались и в администрацию, и в управляющую компанию. Однако никакой помощи не поступило. Но люди у нас не отчаялись. Мы проводим субботники для знакомства соседей друг с другом, - заявляет девушка.
Жители дома просят сыктывкарцев о помощи. Сейчас для ремонта им необходимы следующие строительные материалы:
- Доска 25 мм 4-х метровая - 32 штуки;
- Профнастил 20 волна 3 метра - 6 штук;
- Саморезы кровельные - 120 штук;
- Сайдинг - 9 листов.
У нас есть план действий! Мы будем рады любой помощи. У нас есть свой грузчик, так что если вы сможете отдать нам какие-либо из этих материалов, то мы будем очень признательны, - заключает Алена Иванова.
Если вы остались неравнодушными к этой историей, то вы можете помочь жителям общежития на Димитрова, 56/2. Свяжитесь с Аленой Ивановой по телефону 89042013701 и она подробно все расскажет.
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31 августа 2020, 14:00
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