День благотворительности: какие организации в Сыктывкаре безвозмездно помогают животным и людям

5 сентября празднуется международный день благотворительности. В честь этого портал PG11.ru выяснил, какие организации помогают людям и животным в Сыктывкаре.

«Сила добра»

vk.com/ Сила добра

Основное направление этого фонда - помощь детям Республики Коми с тяжелыми заболеваниями, которые угрожают их жизни (онкология, кардиология и прочие). Также фонд помогает тем, кому нужны средства реабилитации - инвалидные коляски, тренажеры, медицинское оборудование, поддерживающее жизнь ребенка.

Фонд сотрудничает с крупными сыктывкарскими организациями, которые вносят ежемесячные пожертвования.

Портал PG11.ru также сотрудничает с этим фондом. 6 марта 2018 года отделение детской травматологии посетили сыктывкарские студенты. Они вместе с детьми сделали подарки для мам и подарили каждому ребенку маленький подарок из «Шкатулки мужества». Игрушки для шкатулки принесли в редакцию «Pro Города»неравнодушные сыктывкарцы в рамках проекта «Переломный момент».

«Покаяние»

Фото: Национальный музей Республики Коми

Основная цель фонда - способствовать восстановлению исторической правды и социальной справедливости в отношении жертв политических репрессий и увековечению их памяти. Организация помогает родным и близким в поиске сведений о судьбах заключенных и спецпоселенцев, находившихся в лагерях и ссылке в Коми АССР.

Основная задача фонда – подготовка и издание Коми республиканского мартиролога жертв политических репрессий «Покаяние»

«Делай добро»

vk.com/ Делай добро

Благотворительная организация «Делай добро» помогает больным детям, сиротам, инвалидам, малообеспеченным семьям и пожилым людям. Также фонд помогает другим организациям, к примеру, приютам с животными.

«Делай добро» богата своими программами. К примеру, недавно они собирали деньги на компьютеры для малообеспеченных семей, а также оказывали помощь врачам, которые борются с онкологическими заболеваниями.

«Кошкин дом»

vk.com/ Акция на «Сыр-Кон»

Организация помогает бездомным кошкам. Специалисты занимаются лечением, стерилизацией и поиском новых хозяев для обездоленных.

Благотворительный фонд принимает любую помощь от сыктывкарцев: корма хорошего качества, лекарства, наполнители, передержка, перевозка котиков на передержки в ветеринарные клиники на лечение и стерилизацию, финансовую помощь для оплаты лечения, закупок медикаментов, кормов, наполнителей, стерилизаций, вакцинаций.

«Союз неравнодушных сердец»

Фото: Союз неравнодушных сердец

Организация помогает талантливым детям реализовать их потенциал. Средства, собранные фондом, направляются на организацию различных мероприятий, направленных на выявление, раскрытие и всестороннее развитие творческого потенциала одаренных детей.

«Сытый гражданин»

«Сытый гражданин» занимается тем, что помогает бездомным людям. Организация предоставляет бесплатное горячее питание, средства личной гигиены и юридическую помощь.

Сейчас «Сытый гражданин» работает над созданием реабилитационного центра для бездомных. Мэрия Сыктывкара уже одобрила этот проект, сейчас им занимается дизайнер.

Пространство центра должно быть светлым и просторным, наполненным яркими акцентами. Хочется видеть его не агрессивным, а максимально доброжелательным и уютным, удобным и функциональным для проживающих. Включение ярких оттенков сделает его более жизнерадостным, - отметила дизайнер.

«Один хороший человек»

Как заявляет руководство организации, их цель - найти и развить организаторские качества каждого жителя региона в каждом доме, в подъезде, на этаже, во дворе. Идея организации состоит в том, чтобы научить жильцов домов тому, что они своими силами могут улучшить свое жилье.

Кстати, сейчас эта организация занимается печально известным подъездом в общежитии на Димитрова. Хочется отметить, что все жильцы, которые занимаются ремонтом подъездов очень веселые и жизнерадостные. Организация проповедует идеологию хорошего настроения и позитивного мышления.



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