Скандально известный главврач из Коми отправился работать в тюменское село

Бывший главный врач Воркутинской скорой помощи отправился работать в село Казанское. Рустам Абзалов возглавил областную больницу № 14 имени В.Н. Шанаурина. Об этом сообщает портал Тюменской области.

Портал отмечает, что в разные годы он был главным врачом Вуктыльской и Актанышской центральных районных больниц, а также Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, Рустам Абзалов зарекомендовал себя как грамотный и инициативный руководитель. За значительный вклад в развитие здравоохранения и добросовестный труд награжден благодарственными письмами главы и министерства здравоохранения Республики Коми.

Напомним, Рустам Абзалов стал известен весной 2020 года. Поводом стали публикации в социальных сетях о невыплате стимулирующих надбавок сотрудникам Воркутинской больницы скорой медицинской помощи за работу с пациентами с COVID-19, после чего была организована доследственная проверка.

Как отмечает БНК, возможно, поводом для проверки стал пост фельдшера Воркутинской больницы скорой медицинской помощи Яны Евшиной, которая разместила на своей странице во «ВКонтакте» сообщение, что всем медицинским работникам скорой не выплачиваются стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии в соответствии с постановлениями правительства РФ №№ 415 и 484.

Сам бывший главврач Воркутинской скорой помощи Рустам Абзалов заявил, что опубликованная в соцсетях информация не соответствует действительности. С 31 августа 2020 Рустам Абзалов приступил к выполнению обязанностей уже в Тюменской области.

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