Поджоги, прессинг и безразличие: как врачи в Коми борются за «ковидные» выплаты

В Коми продолжаются разбирательства по поводу «коронавирусных» выплат врачам и сотрудникам скорой помощи. В Воркуте ситуация стоит особенно остро. Портал PG11.ru узнал, с какими трудностями сталкиваются медицинские работатники, чтобы получить обещанные деньги.

Что случилось?

Сотрудники скорой помощи Воркуты уже несколько месяцев не могут получить выплаты, которые им обещал президент Российской Федерации. Яна Евшина, медицинский работник, рассказала нам о том, что им наотрез отказываются выплачивать деньги.

Яна Евшина

Выплаты должны были начисляться с 16 марта. В апреле никто этих денег не получил. В итоге на сегодняшний момент, 2 июня ситуация остается такой же плачевной. Кто-то получает деньги, но совсем не те, которые положены, - рассказывает Яна.

Сотрудники скорой помощи Воркуты руководствуются двумя приказами:

Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 484 о стимулирующих федеральных надбавках до 80 000 рублей, которые положены организациям, которые оказывают скорую медицинскую помощь, медицинскую помощь в стационарных условиях и организациям, оказывающим транспортные услуги при оказании скорой медицинской помощи. Минимальная выплата по этому приказу составляет 25 000 рублей .

. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 о федеральных надбавках до 100% от среднемесячного дохода. Данные выплаты распространяются не только на медицинские организации, оказывающие скорую помощь и специализированную медицинскую помощь в стационаре, но и на амбулаторные медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Врачи скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад должны получать надбавку в 80% от среднемесячного дохода.

По словам Яны, ни один из сотрудников по приказу №484 выплат не получил. А главврач Рустам Абзалов истолковал условия выплат по приказу №415 по своему.

По словам нашей бухгалтерии и главврача, выплаты должны начисляться только при подтвержденном у пациента COVID-19. Ни в одном из приказов об этом сказано не было! Выплаты должны начисляться тем, кто находится в особо опасных условиях и именно в таких мы и работаем! Нам изначально сказали - не нужно считать часы, всем будет выплачено как положено. А теперь что? Я должна сидеть с головной болью и думать, с каким количеством больных я контактировала? - рассказывает медработник.

Яна и сотрудники воркутинской скорой помощи неоднократно обращались в прокуратуру, однако они получили ответ, что все в порядке и выплаты так и должны начисляться . По словам медработника, прокуратура общалась с главврачом Рустамом Абзаловым и разрешила проводить ему выплаты подобным образом.

Женщина отмечает, что недавно трем сотрудникам все-таки выплатили положенные деньги. Однако на следующий день их попросили вернуть большую часть этих выплат наличными. По словам Яны, сотрудники бухгалтерии заявили, что совершили ошибку. Каких-либо документов о том, что деньги забрали, сотрудники не получили.

Это какой-то бред! Это нарушает все законы по поводу проведения выплат. Мы обращались по этому поводу в прокуратуру, однако пока что ответа не поступило, - заявляет Яна.

Помощь журналистов

В порыве отчаяния, сотрудники скорой попросили журналиста и руководителя телеканала «ТНТ Воркута» и «ТВ Гало» Геннадию Князеву снять видеоролик, где медработники смогут рассказать подробно об этой ситуации.

Мы сняли ролик, Геннадий обещал смонтировать и выпустить его к вечеру. Однако от него не было ответа целую неделю. Это было очень странно с его стороны, ведь мы знаем его как ответственного человека. После того, как мы настойчиво его попросили, он сказал, что выпустит ролик не смотря ни на что. Видимо, у него были причины, чтобы так медлить, - рассказывает Яна.

Через 2 часа после выхода ролика машину Геннадия подожгли. На камерах было видно, что двое злоумышленников заблокировали дверь карабином в студию, где находился директор, и вылили воспламеняющуюся жидкость на автомобиль. Геннадий выбраться из здания не мог. Неравнодушные воркутинцы пытались помочь потушить пожар. Геннадий из окна пытался передать им огнетушитель. Однако машину спасти не удалось. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

1 июня сотрудники скорой медицинской помощи записали еще один ролик. В нем они рассказывают о сложившейся ситуацией, высказывают опасения за свои жизни и просят наконец-то выплатить им положенные деньги.

Мы отправили запрос в Следственный комитет Республики Коми и Минздрав Республики Коми. На момент публикации ответа не поступило.

А как в других городах?

Мы спросили у сыктывкарских медиков в нашем паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости, получили ли они положенные выплаты:

Часть из проголосовавших отметили, что получили все необходимые выплаты в полном объеме. Другие отметили, что деньги получили, но не все, что положены. Но большинство из участников опроса заявили - никаких выплат им не дали.

Что делают власти?

1 июня состоялась встреча врио главы Коми с сотрудниками центра медицинских катастроф. Основная тема встречи касалась стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с диагнозом COVID-19.

Фото с официального портала Республики Коми

Основная наша задача – никого не забыть и заплатить всем, кому положены выплаты. И вы получите их в полном объёме. Единственный вопрос, который может возникнуть, это поздняя диагностика ковида по тому или иному пациенту, которому вы оказывали медицинскую помощь. С момента контакта и до официального подтверждения может пройти определённое время. Но мы будем, мы сейчас это уже делаем, по каждому такому случаю производить перерасчёт. Лимитов на выплаты по всем трём постановлениям нет. По каждому из них средства доводятся в необходимом объёме, - отметил Владимир Уйба.

По итогам встречи врио главы Коми поручил Минздраву Коми создать рабочую группу. В нее войдут представители республиканской Службы скорой помощи. Рабочая группа должна проработать озвученные в ходе встречи вопросы и предложения, дополнить их и в самое ближайшее время представить на согласование Владимиру Уйба для последующего принятия соответствующих управленческих решений.

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